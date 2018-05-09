راشد الغنوشي: التوافق سيستمر في المجالس البلدية

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن التوافق سيستمر في المجالس البلدية مشيرا الى أن القانون الانتخابي لا يسمح إلّا نادرا بأن يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في دائرة انتخابية.





وقال الغنوشي في تصريح لشمس أف أم أمس على هامش حضوره افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، إن البلديات هي أهم مجال لممارسة الديمقراطية.





وتابع الغنوشي أن مواصلة التوافق فيه تدريب للتونسيين على التعايش فيما بينهم ، إذ يُمكِنهم ذلك من كيفية التعامل مع المختلفين عنه.





وصرّح الغنوشي في هذا السياق قائلا 'الواحد ما يكبرش كرشو'، مشددا على أن الانتخابات البلدية هي انتصار لسياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطة الأمان



