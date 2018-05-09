هيئة الانتخابات تعقد اليوم ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية

من المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم ندوة صحفية أولى للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية..

وكان رئيس محمد التليلي المنصري، أكد أمس الثلاثاء أن الهيئة ستنطلق في إعداد القرارات الترتيبية الخاصة بالاستعداد للإعلان عن النتائج الأولية من خلال ذكر عدد المسجلين والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة والأوراق الصحيحة وعدد القائمات التي تحصلت على مقاعد وتسمية هذه المقاعد. وبيّن أن المداولات في مجلس الهيئة ستعتمد على نتائج تقارير الحملة الانتخابية.



