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هيئة الانتخابات تعقد اليوم ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:33 ص
هيئة الانتخابات تعقد اليوم ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية
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محمد وليد الجموسي
 
من المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم ندوة صحفية أولى للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية..
وكان  رئيس محمد التليلي المنصري، أكد أمس الثلاثاء أن الهيئة ستنطلق في إعداد القرارات الترتيبية الخاصة بالاستعداد للإعلان عن النتائج الأولية من خلال ذكر عدد المسجلين والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة والأوراق الصحيحة وعدد القائمات التي تحصلت على مقاعد وتسمية هذه المقاعد. وبيّن أن المداولات في مجلس الهيئة ستعتمد على نتائج تقارير الحملة الانتخابية.

المزيد عن: نتائج أولية محمد التليلي الهيئة المستقلة للانتخابات المنصري
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