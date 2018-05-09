رئيس الجمهورية يشرف اليوم على اجتماع مجلس الوزراء

ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح اليوم الاربعاء في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة وكامل فريقه الوزاري





وسيكون إشراف رئيس الجمهورية على اجتماع اليوم هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأول الذي انعقد في قصر قرطاج بعد تشكيل حكومة يوسف الشاهد علما أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء والإشراف عليه بنفسه.



