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رئيس الجمهورية يشرف اليوم على اجتماع مجلس الوزراء

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:32 ص
رئيس الجمهورية يشرف اليوم على اجتماع مجلس الوزراء
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محمد وليد الجموسي
 
  
ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف بنفسه صباح اليوم الاربعاء في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة وكامل فريقه الوزاري

وسيكون إشراف رئيس الجمهورية على اجتماع اليوم هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأول الذي انعقد في قصر قرطاج بعد تشكيل حكومة يوسف الشاهد علما أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء والإشراف عليه بنفسه.

وسينظر مجلس الوزراء في مشروعي قانونين يتعلق الأول بالهيئة الدستورية للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة ويهم الثاني تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى جانب تقديم عرض حول الوضع الاقتصادي العام بالبلاد.

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