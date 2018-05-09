موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف نادي كمبالا سيتي الأوغندي، نظيره فريق الأهلي المصري، يوم الثلاثاء 15-5-2018 في أوغندا، في تمام الساعة 3 عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إذاعة البطولة الإفريقية حصريا عبر قنواتها المشفرة.

يذكر أن النادي الأهلي المصري تعادل مع فريق الترجي التونسي بنتيجة سلبية في الجولة الأولى، بينما تصدر فريق تاونشيب البوتسواني بعد فوزه على فريق كمبالا سيتي الأوغندي بنتيجة هدف نظيف.