موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:10 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق برايتون، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 6 HD.
ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 94 نقطة،
بينما يحل نادي برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.