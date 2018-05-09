موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق برايتون، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 6 HD.

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 94 نقطة، بينما يحل نادي برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.