موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:09 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي توتنهام هوتسبير، منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "ويمبيلي" في الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.
ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع برصيد 71 نقطة، بينما يحل
نادي نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.
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