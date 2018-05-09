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موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:09 ص
موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي توتنهام هوتسبير، منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "ويمبيلي" في الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.

 

ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع برصيد 71 نقطة، بينما يحل نادي نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

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