موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي توتنهام هوتسبير، منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "ويمبيلي" في الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.

ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع برصيد 71 نقطة، بينما يحل نادي نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.