موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:06 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي تشيلسي، منافسه فريق هدرسفيلد تاون، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي تشيلسي المركز الخامس برصيد 69 نقطة، بينما يحل
نادي هدرسفيلد في المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.