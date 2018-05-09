موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي تشيلسي، منافسه فريق هدرسفيلد تاون، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الخامس برصيد 69 نقطة، بينما يحل نادي هدرسفيلد في المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.