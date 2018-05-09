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توقيت وتفاصيل مباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإسباني

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:02 ص
توقيت وتفاصيل مباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإسباني
ريال مدريد وإشبيلية
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أحمد عصام
 

يستقبل نادي إشبيلية، نظيره فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "رامون سانشيز" في الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

 

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما يحل نادي إشبيلية في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

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