توقيت وتفاصيل مباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإسباني

يستقبل نادي إشبيلية، نظيره فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "رامون سانشيز" في الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما يحل نادي إشبيلية في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.