توقيت وتفاصيل مباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم الأربعاء 9-5-2018 بالدوري الإسباني
الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:02 ص
أحمد عصام
يستقبل نادي إشبيلية، نظيره فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء 9-5-2018 على ملعب "رامون سانشيز" في الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما
يحل نادي إشبيلية في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.
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