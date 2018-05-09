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رئيس سموحة يُهاجم الحكم محمد الحنفي ويتحدث عن ظاهرة غريبة للأسيوطي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:50 ص
رئيس سموحة يُهاجم الحكم محمد الحنفي ويتحدث عن ظاهرة غريبة للأسيوطي
محمد الحنفي
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علاء خليف
 

هاجم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، محمد الحنفي حكم مباراة الفريق السكندري ضد الأسيوطي سبورت في نصف نهائي كأس مصر والتي جرت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز سموحة بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح وتأهل لمواجهة الزمالك في المباراة النهائية للبطولة.

 

وقال "فرج عامر" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "كتبت على حسابي على موقع "فيس بوك" منذ 4 أيام أتمنى عدم منح الحكم ركلة جزاء للأسيوطي خلال اللقاء، وللأسف ما توقعته حدث، وكان هناك عدة قرارات تحكيمية خطيرة ضد سموحة وأخطاء كادت تطيح بالفريق خارج البطولة".

 

وأضاف: " لا أطعن في ذمة حكم مباراة الأسيوطي لكنه تعاطف مع المنافس بشكل مبالغ فيه".

 

وتابع: " حكم المباراة تغاضي عن قرارات تحكيمية لصالح سموحة، وكان لدينا ركلة جزاء صحيحة في الشوط الأول لم يتم احتسابها، كما كان هناك حالة طرد لأحد لاعبي الأسيوطي تغاضى الحكم عنها".

 

وواصل: " هناك ظاهرة غريبة بتغاضي التحكيم عن ركلات الجزاء على الأسيوطي في الفترة الأخيرة حتى في مباراته أمام الأهلي واحتساب ركلات الجزاء له بكثافة في المباريات حتى وصلت 23 ركلة حتى الآن".

 

وأتم: " سموحة كان يواجه الأسيوطي وحكم المباراة اليوم ونريد العدالة فقط".

 

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