بينيلوب كروز وزوجها بارديم يفتتحان مهرجان كان السينمائي

سارت الممثلة الإسبانية بينيلوب كروز وزوجها الممثل خافيير بارديم على البساط الأحمر لافتتاح مهرجان كان السينمائي يوم الثلاثاء بعرض فيلمهما (إفري بادي نوز) الذي كتبه وأخرجه الإيراني أصغر فرهادي الحائز على جائزتي أوسكار.

وتقدم فرهادي على البساط الأحمر مشبكا ذراعيه بكروز وبارديم إضافة إلى الممثل الأرجنتيني ريكاردو دارين الذي شارك أيضا في تأليف وإخراج الفيلم.





وينافس الفيلم 20 عملا آخر تتنافس على جائزة السعفة الذهبية في أول نسخة بالمهرجان منذ ساهمت مزاعم تحرش وإساءات جنسية هزت صناعة السينما وفتحت المجال لنشأة حملة ”مي تو“ في منح المرأة مشاركة أكبر في الأعمال السينمائية.





ويرأس لجنة التحكيم التي ستمنح جوائز هذا العام الممثلة الاسترالية كيت بلانشيت، ويغلب الأعضاء النساء على اللجنة في نسخة هذا العام.





ويقام المهرجان في الفترة بين الثامن وحتى التاسع عشر من مايو أيار.



