كلوب واثق في صلاح وزملائه من عبور برايتون بالبريميرليج والتأهل للأبطال

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ثقته بإمكانية حجز فريقه بطاقة تأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في الموسم المقبل، حين يلتقي في مباراته الأخيرة برايتون في المرحلة 38 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ووضع ليفربول الذي يخوض النهائي الأوروبي هذا الموسم ضد ريال مدريد الاسباني في مايو، نفسه في موقف حرج لحجز بطاقة تأهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من المسابقة، بعد خسارته أمام تشلسي صفر-1 الاحد، وتعادله قبلها مرتين أمام ستوك سيتي سلبيا ووست بروميتش ألبيون 2- 2.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 72 نقطة من 37 مباراة، متقدما بفارق نقطة عن ملاحقيه الاساسيين توتنهام الرابع والذي يتأخر عنه بفارق نقطة وتشلسي الخامس الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين. الا ان ليفربول خاض مباراة أكثر من منافسيه.

ويحتاج ليفربول إلى إنهاء الدوري الانجليزي في أحد المراكز الأربعة الأولى للتأهل الى دوري الأبطال، أو الفوز بلقب المسابقة القارية على حساب ريال مدريد، حامل اللقب في الموسمين الماضيين والرقم القياسي (12 لقبا).

وفي حديث لموقع ليفربول قال كلوب "هذه حياتي، حياتنا، ونحن نجعلها دائما أكثر إثارة (...) لقد واجهنا مثل هذه المواقف مرات عدة، ومن المؤكد أنه سيكون مثيرا مرة جديدة لأن برايتون يمر بفترة جيدة".

وأكد أن "كل شيء على ما يرام، وطالما أننا نملك مصيرنا بين يدينا فالحياة جيدة. لا يزال يتوجب علينا أن نفوز ولكن سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا".

وما زال أمام كلوب أسبوع للتحضير للمباراة الحاسمة بعدما خاض فريقه خمس مباريات، بما فيها الدور نصف النهائي المثير ضد روما الايطالي في دوري الأبطال (5-2 ذهابا و2-4 ايابا)، في غضون 16 يوما.

واضاف "أنا سعيد لأنها مرحلة مليئة انتهت الآن لأنه ما يزال أمامنا اسبوعا للتحضير لبرايتون. يبدو وكأنه عام وسوف نستفيد من ذلك".

ويعاني ليفربول من الإصابات في صفوف لاعبيه، وآخرهم المدافع جو جوميز الذي يغيب عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وتأكد غيابه عن كأس العالم في روسيا (بين 14 يونيو و15 يوليو) اثر خضوعه لعملية جراحية في كاحله. وسبق لزميله اليكس أوكسلايد - تشامبرلين أن تعرض لإصابة في ركبته ستبعده بدوره عن المونديال.

واكد بيان صادر من النادي أن موسم جوميز انتهى ومما جاء فيه "العملية الجراحية تعني أن ابن الـ 20 عاما لن يلعب اي دور في المباراتين المتبقيتين لموسم 2017-2018 أو في كأس العالم مع منتخب انجلترا".

وختم البيان "سيكون جوميز جاهزا للخضوع للبرنامج التدريبي مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد في يوليو المقبل بعد فترة إعادة تأهيل".