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حالة الطقس اليوم الاربعاء 9/5/2018 في فلسطين

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:16 ص
حالة الطقس اليوم الاربعاء 9/5/2018 في فلسطين
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء 9/5/2018  في فلسطين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 9/5/2018 على فلسطين:

حالة الطقس في فلسطين:

أريحا  19°
البيرة  13°
الخليل  14°
الزبابدة  12°
القادر  15°
اللطرون  15°
اوزون  15°
بيت لحم  13°
جنين  15°
خان يونس  17°
‎‎رام الله  13°
رفح‎  17°
طوباس  17°
طولكرم‎‎  17°
عقربة  15°
غزة  18°
قلقيلية  17°
‎‎معالي أدوميم  13°
نابلس  12°
يطا  14°
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