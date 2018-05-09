شاب يدعي أنه المهدي المنتظر ويصف أدلة العقيدة الإسلامية بـ"الخرافات" (فيديو)



واعتمد "مشعل" في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، على آية من سفر أشعياء في العهد القديم تقول: "لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ، فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصًا وَمُحَامِيًا وَيُنْقِذُهُمْ"، زاعمًا أنه هو هذا المخلص والحامي.





زعم شاب مصري يدعى مصطفى مشعل، أنه المهدي المنتظر، مكذبًا الأدلة الموجودة في العقيدة الإسلامية بأنه يظهر في المدينة المنورة، لافتا إلى أن كل هذه "خرافات وحاجات دخيلة على الأحاديث".