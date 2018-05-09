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شاب يدعي أنه المهدي المنتظر ويصف أدلة العقيدة الإسلامية بـ"الخرافات" (فيديو)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:32 ص
شاب يدعي أنه المهدي المنتظر ويصف أدلة العقيدة الإسلامية بـالخرافات (فيديو)
شاب يدعي أنه المهدي المنتظر
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نعيم يوسف
 
زعم شاب مصري يدعى مصطفى مشعل، أنه المهدي المنتظر، مكذبًا الأدلة الموجودة في العقيدة الإسلامية بأنه يظهر في المدينة المنورة، لافتا إلى أن كل هذه "خرافات وحاجات دخيلة على الأحاديث".

واعتمد "مشعل" في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، على آية من سفر أشعياء في العهد القديم تقول: "لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ، فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصًا وَمُحَامِيًا وَيُنْقِذُهُمْ"، زاعمًا أنه هو هذا المخلص والحامي.

المزيد عن: سفر أشعياء المهدي المنتظر الكتاب المقدس العقيدة الإسلامية
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