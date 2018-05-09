بعد أزمته الأخيرة مع المقاصة.. متعب "دنجوان" الأهداف الحاسمة في الدقيقة 90

أُثيرت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق والتعاون السعودي الحالي، من التوقيع على عقود انتقاله إلى مصر المقاصة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن النادي الفيومي، نفى تماما توقيع اللاعب أو التفكير من الأساس في ضم نجم المنتخب السابق.

ويُعد متعب، واحدًا من أبرز المهاجمين على مستوى كرة القدم المصرية بمدار التاريخ، حيث ساهم في تتويج الأهلي، بالعديد من الألقاب بفضل أهدافه الحاسمة، ومع المنتخب الوطني، ومشاركته في التتويج بألقاب بطولة الأمم الإفريقية عامي 2006، و 2010، على حساب كوت ديفوار، وغانا على التوالي.

وأطلقت الجماهير المصرية عامةً والنادي الأهلي خاصةً، لقب +90، ومتعب عاشق الـ90، ودنجوان الـ90، بفضل لدغاته التاريخية في الدقائق الأخيرة والتي حسمت الكثير من الألقاب.

ويرصد "الفجر الرياضي " أهم أهداف متعب الحاسمة والتي قتلت المنافسين في الدقيقة 90 من خلال التقرير الآتي:

كانت البداية في ديسمبر 2004 عندما نجح متعب، في إحراز هدف للنادي الأهلي أمام حرس الحدود في الدقيقة 95 ضمن منافسات الدوري العام.

وتوالت أهداف متعب القاتلة بعدها، عندما استطاع أن يسجل هدف الفوز لفريقه أمام بلدية المحلة بالدقيقة 93 في دوري 2005.

وفي شهر يوليو 2005، قاد متعب الأهلي، لتحقيق فوز أمام أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي بهدف قاتل في الدقيقة 92، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما كرر أهدافه الحاسمة بعدها وكانت تلك المرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الدقيقة 91، ضمن منافسات البطولة الأفريقية.

وأحرز متعب هدف قاتل الأهلي، أمام المصري البورسعيدي، في الدقيقة 92 بدوري 2006.

وفي ديسمبر 2006، نجح في تعزيز أهدافه القاتلة بهدف في الدقيقة 93 أمام إنبي ضمن منافسات الدوري العام.

كما سجل متعب، أمام الاتحاد السكندري، هدفا في الدقيقة 91 خلال شهر ديسمبر من دوري 2007.

وفي أواخر عام 2009 استطاع متعب، أن يقود المنتخب الوطني لمباراة فاصلة أمام الجزائر بهدف قاتل أمام الخضر ضمن تصفيات كأس العالم بجنوب أفريقيا، قبل أن يتلقى الفراعنة هزيمة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

أما هدفه التاريخي والتي لن تنساه جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي، والتي حصد بها بطولة كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والمارد الأحمر، حينما سجل هدفًا قاتلًا أمام سيوي سبورت في الدقيقة 95 بعد أن كانت المباراة تتجه لصالح الفريق الضيف، ليعلن متعب وقتها الأهلي، بطلًا للبطولة بهدفه الحاسم، ديسمبر 2014.

وعاد ليسجل متعب مجددًا، وكانت تلك المرة أمام الجونة، حينما أحرز هدف في الدقيقة 93 ضمن منافسات دوري 2015.

وفي فبراير 2015، نجح متعب في تسجيل هدف التعادل أمام وفاق سطيف الجزائري، في الدقيقة 95 ضمن بطولة السوبر الإفريقي، ويحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح ويتلقى الاهلي، وقتها هزيمة بعد أضاع باسم علي لاعب الفريق، ركلة الجزاء الأخيرة ويتوج سطيف بطلًا للبطولة.

وسجل متعب هدفًا للأهلي، أمام وادي دجلة في الدقيقة 90 ضمن منافسات دوري 2015.

وفي نوفمبر 2015، قاد متعب الأهلي لفوز قاتل أمام بتروجت، في الدقيقة 91 ضمن منافسات الدوري العام.

وأما عن آخر أهدافه مع الأهلي، نجح في إحراز هدف الفوز على الإنتاج الحربي في الدقيقة 96 ضمن منافسات دوري 2017.