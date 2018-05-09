ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عرض الفيلم الفرنسي "Amélie" بسينما دال.. اليوم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:13 ص
عرض الفيلم الفرنسي Amélie بسينما دال.. اليوم
طباعة
شيماء عطية
 

يعرض نادي سينما دال الفيلم الفرنسي "Amélie" إخراج جون بيير جونيه، وذلك في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.


يحكي الفيلم قصة الفتاة (إيميلي) التي ولدت في فرنسا. في أثناء طفولتها وبعد تشخيص خاطئ، يعتقد والدها؛ الذي يعمل طبيبًا في الجيش، أن قلبها مريض، فيتم منعها من مغادرة المنزل، ويبدأ تعليمها المنزلي على يد أمها. يتسبب ذلك لإيميلي في حالة من العزلة والانطواء. 


تبدأ إيميلي في عمر الثانية والعشرين بالعمل في أحد المقاهي القريبة من منزلها ها، ولكنها ما زالت منطوية ولم تنجح بعد في أية علاقة غرامية، تتغير حياتها كليًا نتيجة بعض الأحداث التي يرتبها لها القدر، وتنطلق الفتاة في رحلة للبحث عن الحب.


حقق الفيلم عدد كبير من الجوائز والترشيحات، منها 13 في سيزار و5 في الأوسكار. وفي سنة 2002 نال أربع جوائز سيزار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فيلم فن فرنسي سينما دراما الفجر الفني اخبار الفن اليوم اخبار الفن أخبار الفنانين Amélie 20
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
الجزائر - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 4:00:11 AM