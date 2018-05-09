ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الشمالية قبل القمة المرتقبة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:05 ص
وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الشمالية قبل القمة المرتقبة
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
طباعة
وكالات
 
يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال بومبيو إنه يأمل في إنهاء جدول أعمال القمة المخصصة لمناقشة جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووي.

وأضاف أنه يرجو أن تتخذ القيادة الكورية الشمالية الإجراءات الصحيحة وتطلق سراح 3 من المواطنين الأمريكيين المعتقلين لديها.

واعتبر بومبيو أن إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة سيكون تعبيرا عن حسن النوايا من جانب بيونج يانج حال حدوثه.

وتعد الزيارة هي الثانية لبومبيو لكوريا الشمالية خلال نحو شهر حيث التقي كيم جونغ أون الشهر الماضي عندما كان بومبيو يشغل منصب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه).

كما يعتبر بومبيو أعلى مسؤول أمريكي يزور بيونج يانج منذ عام 2000.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية يرافق بومبيو إن بلاده ستستمع إلى توضيحات من كوريا الشمالية بخصوص ما تقول بيونج يانج إنه تغيير كبير في طموحات البلاد النووية.

وكان ترامب قد أشار في حديثه الذي أعلن فيه إلغاء الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد إلى أن بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية.

وقال ترامب: "نعتقد أننا نبني علاقات في الوقت الراهن مع كوريا الشمالية".

وأضاف بخصوص المقابلة مع الزعيم الكوري الشمالي، قائلا: "لقد حددنا موعد المقابلة والمكان وكل شيء".

وقال ترامب: "سنرى ماذا سيحدث أو ربما لايحدث لكن يمكن أن يكون الأمر عظيما لصالح كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم أجمع".

وكان ترامب قد أعلن قبوله دعوة لعقد لقاء مع كيم جونغ اون الشهر الماضي، مشيرا إلى أن اللقاء قد يحدث في مطلع شهر يونيو أو قبل ذلك بقليل.

من جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي لوسائل إعلام صينية إنه يرجو أن يتم التوصل إلى اتفاق مرحلي لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل متزامن من كل الأطراف.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
الجزائر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 4:00:11 AM