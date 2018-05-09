هويدي: مصر المقاصة لم يناقش من الأساس الاستعانة بعماد متعب

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن عماد متعب اسم كبير، وإضافة لأي ناد ولكن هذا الأمر لم يتم مناقشته على الإطلاق.

وقال هويدي في تصريحات لفضائية صدى البلد خلال برنامج مع شوبير: " لم نناقش بالأساس مع طلعت يوسف مدرب الفريق الاستعانة بعماد متعب ولا يزال تقرير الصفقات في يد المدرب وهو صاحب القرار في هذا الأمر".

وتابع: " قدمنا تقريرا عن المراكز التي يحتاجها الفريق في الفترة القادمة والتي شملت خط الدفاع ووسط الملعب".