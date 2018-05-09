تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للأسيوطي بقيادة "الشيشيني"
الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:59 ص
علي نبوي
قرر مجلس إدارة نادى الأسيوطي، تعيين جهاز فني يقود الفريق لمدة 3 مواسم قادمة بداية من موسم ٢٠١٨ / ٢٠١٩.
ويتكون الجهاز الفنى من:-
* سامي الشيشيني (مديرا فنيا).
* محمد عادل صديق (مديراً للكرة).
* علاء عبدالغني (مدربا عاما).
* محمد عبدالمقصود ( مدرب وتحليل أداء).
* محمد عصمت (مدرباً للأحمال).
* سيد شلبي (مدرب حراس مرمي).
* أحمد سلامه ( مديرا إداريا).
* أشرف بيومى (أخصائى العلاج الطبيعى).
تعيين هادى خشبة مديرا للنشاط الرياضي ومستشارا لمجلس الإدارة.