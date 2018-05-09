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تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للأسيوطي بقيادة "الشيشيني"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:59 ص
تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للأسيوطي بقيادة الشيشيني
سامي الشيشيني
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علي نبوي
 

قرر مجلس إدارة نادى الأسيوطي، تعيين جهاز فني يقود الفريق لمدة 3 مواسم قادمة بداية من موسم ٢٠١٨ / ٢٠١٩.

 

ويتكون الجهاز الفنى من:-

 

* سامي الشيشيني (مديرا فنيا).

 

* محمد عادل صديق (مديراً للكرة).

 

* علاء عبدالغني (مدربا عاما).

 

* محمد عبدالمقصود ( مدرب وتحليل أداء).

 

* محمد عصمت (مدرباً للأحمال).

 

* سيد شلبي (مدرب حراس مرمي).

 

* أحمد سلامه ( مديرا إداريا).

 

* أشرف بيومى (أخصائى العلاج الطبيعى).

 

تعيين هادى خشبة مديرا للنشاط الرياضي ومستشارا لمجلس الإدارة.

 

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