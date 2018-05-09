أمير عبد الحميد: تلقيت تحذيرات كثيرة من الانتقال للداخلية.. ورحلت لهذا السبب

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى الاهلي السابق، أنه تلقى تحذيرات عديدة من الانضمام لنادي الداخلية في بداية الموسم.

وقال "عبد الحميد" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " رحلت عن الاتحاد السكندري لأسباب غامضة ولا علاقة لها بالأمور المالية".

وأضاف: " اخترت خوض تحد جديد مع الداخلية فريق مكافح ويمتلك جهاز فني محترم، وذلك رغم أنني تلقيت عدة عروض من أندية أخرى، بل وهناك ناديان طلبا التعاقد معي بعد التوقيع للداخلية والانتظام في معسكر الإعداد".

وواصل: " بدايتي كانت مع الداخلية جيدة وشاركت في بطولة ودية مع الفريق بالاسكندرية وحصلت على إشادة الجميع، حتى أن جماهير الاسكندرية اندهشت من رحيلي عن الاتحاد، واجتهدت في التدريبات وبدأت المشاركة في بعض المباريات".

وأردف: " فوجئت باستبعادي من المباريات دون سبب أو مبرر واضح ولكنها في النهاية وجهة نظر الجهاز الفني واحترمتها حتى آخر لحظة مع الفريق".

وأتم: " عقب نهاية الموسم تحدثت مع مسؤولي النادي الشرطي وطلبت الرحيل من أحل المشاركة بشكل أساسي، رغم أن عقدي مع الداخلية كان يتبقى به عام، ورحلت بالفعل".