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حمدي الميرغني يشارك هنيدي اختيار شعار مسلسل "أرض النفاق" (صورة)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:27 ص
حمدي الميرغني يشارك هنيدي اختيار شعار مسلسل أرض النفاق (صورة)
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شيماء عطية
 

تفاعل الفنان الشاب حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، مع طلب الفنان محمد هنيدي، باقتراح شعارات لمسلسله الرمضاني "أرض النفاق"، حيث اقترح حمدي شعار "هنيدي الفنان عملنا للضحك عنوان".

مسلسل "أرض النفاق" يشارك فى بطولته كل من هنا شيحا، الإعلامى إبراهيم عيسى محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وهو إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل.
حمدي الميرغني يشارك هنيدي اختيار شعار مسلسل "أرض النفاق" (صورة)
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