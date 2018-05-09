العناني يروي قصة صعوده لطلاب آثار: "بالحب والعمل تصلون لأهدافكم" (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لخريجي دفعة 2017 من كلية الآثار جامعة القاهرة، إن الحب والعمل هما الطريق للمستقبل.





وأوضح العناني، أنه لم يكن من خريجي الآثار بل هو خريج كلية الإرشاد السياحي، قائلًا: "أحببت الآثار ثم درستها وحصلت على الماجستير والدكتوراه، وعملت لمدة 13 عامًا حتى حصلت على جائزة العلم والعمل، فصرت في منصب الوزارة وعمري 45 عامًا".





وأشار العناني، إلى أن صاحب الفضل في وضعه بمصاف المسؤولية والعمل الرسمي، هو الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، عندما كلفه بالعمل بمتحف الحضارة.





وطالب العناني في نهاية كلمته للطلاب، أن يؤدون ما عليهم من واجبات لبلادهم ومجالهم بحب، وليتركوا النتائج لله فهو دائمًا يأتي بالخير.



