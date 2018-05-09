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أستاذ بالأزهر يطالب السيسي بضم مادة الدين للمواد الأساسية بالمدرسة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:05 ص
أستاذ بالأزهر يطالب السيسي بضم مادة الدين للمواد الأساسية بالمدرسة
الدكتور عبدالوارث عثمان
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نعيم يوسف
 
طالب الدكتور عبدالوارث عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية بعدم إلغاء مادة الدين، وأن تكون مادة أساسية لكي يُجبر الطالب على الحل فيها.

وأضاف "عثمان" في لقاء مع قناة "الحدث اليوم"، أن هذه المادة ستكون ملاذًا من الإرهاب والتطرف وتحمي الشباب من الوقوع في الخطأ.
المزيد عن: مادة الدين السيسي الدين الأزهر
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