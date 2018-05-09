عصام عبد الفتاح: إعلان أسماء حكام نهائي الكأس يوم الأحد المقبل

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس أدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، عن موعد إعلان أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر، والتي ستجمع بين فريقي الزمالك وسموحة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل لطاقم حكام مصري.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن إعلان أسماء حكام نهائي الكأس سيكون يوم الأحد المقبل، مؤكداً أن اللجنة ستجتمع من أجل تحديد أسماء حكام تلك المباراة.

وتابع أن لجنة الحكام لم تقم بتحديد موعد سفر الحكم الدولي جهاد جريشة لمعسكر الاستعداد لمونديال روسيا حتى الآن.