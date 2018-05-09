عصام كاريكا لـ"الفجر الفني": انتظرت تكريمي في مصر.. والعمل مع سمير غانم شرف كبير (فيديو)

سارة إبراهيم، يارا أحمد - تصوير: محمد لطفي وعلي فهيم

أعرب المطرب والملحن عصام كاريكا، عن سعادته بحصوله على جائزة خاصة، في حفل توزيع جوائز "ميما ميوزك أورد"، والذي أقامته مؤسسة "دير جيست"، مساء الإثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأضاف "كاريكا" في حوار خاص لـ"الفجر الفني"، أنه نال العديد من التكريمات خارج مصر، مؤكدًا أنه في كل مرة كان ينتظر تكريمه في بلده مصر، مشيراً إلى تأثره بعدم الاهتمام بما قدمه من أعمال كملحن خلال مسيرته الفنية.





وتابع "كاريكا"، أنه فوجئ بمنحه جائزة مؤسسة "دير جيست" التي يعتز بها، مشيرًا إلى استفساره عن عدم حصوله على جوائز "ميما ميوزك" قبل ذلك، مؤكداً أنهم أخبروه بضرورة حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور.





وكشف "كاريكا" عن تعاونه مع النجم سمير غانم، في مسلسله الإذاعي "فطوطة في كأس العالم"، في رمضان المقبل، مؤكداً أنه يقوم بتلحين أغنيتي المقدمة والنهاية وأغنية ثالثة ضمن الأحداث، واصفاً العمل مع سمير غانم، بالشرف الكبير لأي فنان.





وتابع "كاريكا" أنه يتعاون مع الفنان محمد هنيدي، في مسلسله الجديد "أرض النفاق"، المقرر عرضه في رمضان، بتلحين أغنية ضمن الأحداث، يقوم بغنائها الفنان ريكو، ويشاركه فيها "هنيدي"، معرباً عن سعادته بهذا التعاون.





وأعلن كاريكا عن دعمه للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، موكداً أنه يشارك في أغنية خاصة للمنتخب، مع محمود الليثي وريكو وأمينة، متمنياً أن تكون دافع لهم للحصول على الكأس.











