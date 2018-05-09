عاجل.. استبعاد طارق التايب من مهرجان اعتزال "الهريفي" بسبب تغريدة مسيئة

قررت الهيئة العامة للرياضة السعودية، استبعاد النجم الليبي المعتزل، طارق التائب، من حفل اعتزال النجم فهد الهريفي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي،، والمقرر إقامته اليوم الأربعاء، بحضور الكثير من نجوم كرة القدم العالمية.

ونشرت الهيئة بيانا، منذ قليل، جاء فيه: " الهيئة العامة للرياضة ترفض ماقام به اللاعب طارق التايب في تويتر من إساءة لنادي النصر وتقرر منعه من المشاركة في مباراة حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي أمام فريق فالنسيا الإسباني".

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع نظيره فالنسيا الإسباني في إطار حفل اعتزال الموسيقار فهد الهريفي، حيث سيتواجد من ضمن النجوم العالميين، اللاعب الإيطالي أندريا بيرلو والنجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأسبق.