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محافظ المنيا: التحقيق مع عسكري المرور الذي أوقف سيارة إسعاف تنقذ طفلا

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:23 ص
محافظ المنيا: التحقيق مع عسكري المرور الذي أوقف سيارة إسعاف تنقذ طفلا
اللواء عصام بديوي
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نعيم يوسف
 
قال اللواء عصام بديوي، محافظ المنيا، إنه سيتم التحقيق مع عسكري المرور الذي قام بتوقيف سيارة إسعاف كانت تنقذ طفلا.

وأضاف "بديوي"، في لقاء مع قناة LTC الفضائية، الثلاثاء، أن سائق السيارة نزل وعندما عاد وجد عسكري المرور قد "كلبش" السيارة، وتواصل مع الإدارة التي أرسلت سيارة أخرى سريعا ولم يتوف الطفل الموجود بداخلها.

وشدد محافظ المنيا على أنه سيتم تكريم مدير الإسعاف الذي تحرك سريعا لإنقاذ الطفل.
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