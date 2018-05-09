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قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مواجهة السعودية والجزائر الودية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:45 ص
قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مواجهة السعودية والجزائر الودية
منتخب السعودية
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أحمد عصام
 

يواجه منتخب السعودية، نظيره الجزائري، اليوم الأربعاء 9-5-2018 في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية عن إذاعة هذه المواجهة عبر السعودية الرياضية المفتوحة على قمر النايل سات.

 

وتلعب السعودية في المجموعة الأولى بمونديال روسيا، بجانب الدولة المستضيفة، ومنتخب مصر والأوروجواي، في حين فشلت الجزائر في التأهل لبطولة كأس العالم، وتستعد لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

 

 

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