موعد مباراة السعودية والجزائر اليوم الأربعاء 9-5-2018 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السعودية، مع نظيره الجزائر، اليوم الأربعاء 9-5-2018 في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية عن إذاعة هذه المواجهة عبر السعودية الرياضية المفتوحة على قمر النايل سات.

وتلعب السعودية في المجموعة الأولى بمونديال روسيا، بجانب الدولة المستضيفة، ومنتخب مصر والأوروجواي، في حين فشلت الجزائر في التأهل لبطولة كأس العالم، وتستعد لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.