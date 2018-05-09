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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم الأربعاء 9-5-2018 بنهائي كأس إيطاليا

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:37 ص
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم الأربعاء 9-5-2018 بنهائي كأس إيطاليا
ميلان ويوفنتوس
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أحمد عصام
 

يواجه فريق يوفنتوس، نظيره ميلان، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وأعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عن إذاعة هذه المواجهة على قناة أبوظبي 3 HD، حصريا، حيث يعلق على اللقاء المعلق عامر عبد الله.

 

 

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