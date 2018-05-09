محمد شاهين ينتهي من تسجيل أغنية "شعبية" جديدة من ألبومه الجديد

نتهى المطرب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي من تسجيل أغنية جديده "شعبية" تحمل طابع "الموسيقي الهندية"، وتكون من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، ومن المقرر ضمها لألبومه الجديد.





الألبوم من إنتاج شركه "إم تاتش برودكشن" لمالكها محمد مهاب، ويحتوي علي العديد من المفاجأت حيث يضم جميع الألوان والأذواق، وأغاني من النوع الرومانسي والدرامي والهاوس والخليجي والمقسوم والشعبي كما يقدم شاهين، لأول مرة أغاني باللهجة السيناوية والبدوية، في توليفة تقدم لأول مرة في ألبوم.





تعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس ، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، احمد عادل، اسامه عبد الهادى،صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رافت ، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد،وليد رياض، ومحمدى.





ويضم الألبوم حتي الأن ١٠ أغاني، ومن المرجح أن يضم أغنيتين جديدتين، ويتم طرح فيديو كليب تزامنا مع طرح الألبوم، كما يصور أغنية أخرى من الالبوم ستكون باستطلاع راي جمهوره ، من خلال الأغنية الأكثر إعجابا واستماعا من قبل محبيه.





ويمنح شاهين، خدمه لجمهوره بحيث يكون متاح للإستماع قبل طرحه رسميا عبر"اليوتيوب" باسبوع وذلك عن طريق احدي شركات المحمول.



