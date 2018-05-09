موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الأربعاء 9-5-2018 بنهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:25 ص
أحمد عصام
يلتقي اليوم الأربعاء، فريقا يوفنتوس وميلان، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس إيطاليا.
وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة،
الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عن إذاعة هذه المواجهة
على قناة أبوظبي 3 HD،
حصريا، حيث يعلق على اللقاء المعلق عامر عبد الله.
المزيد عن: نهائي كأس مصر نهائي كأس إيطاليا كأس إيطاليا رياضة اليوم الأربعاء القنوات الناقلة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة