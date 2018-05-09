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أمير عبد الحميد: البدري سبب رحيلي عن الأهلي وجوزيه رفض عودتي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:20 ص
أمير عبد الحميد: البدري سبب رحيلي عن الأهلي وجوزيه رفض عودتي
جوزيه والبدري
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علاء خليف
 

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني الحالي كان سببا في رحيله عن القلعة الحمراء.

 

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " أحمد ناجي تحدث معي بشأن العودة للأهلي مرة أخرى، ولكن مانويل جوزيه قال له: " أمير حارس مرمى كبير وأحد أبناء النادي الأهلي ولكنه يسير بخطى جيدة خارج الفريق"، وكان المدرب البرتغالي بدأ منح الفرصة لـ إكرامي وأحمد عادل".

 

وتابع: " كنت أيضًا قريب من الانضمام للزمالك وحدثت مفاوضات معي مرتين من جانب مسؤولي الأبيض ولكن الصفقة لم تتم".

 

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