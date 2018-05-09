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درة: أتوقع أن يكون دوري في " الشارع اللي ورانا" الأفضل في مشوراي الفني

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:14 ص
درة: أتوقع أن يكون دوري في الشارع اللي ورانا الأفضل في مشوراي الفني
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مريم الشريف
 

كشفت الفنانة درة، عن توقعها لمسلسل "الشارع اللى ورانا"، بأنه سيكون من أهم أعمالها التى ستقدمها وذلك منذ قرائتها للسيناريو في أول حلقة له.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC قائلة: "العمل جذبني منذ البداية وكأنني كنت أبحث من سنوات عن هذا الدور المعقد غير التقليدي، وشعرت بتوحد مع الشخصية التي أجسدها". 

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