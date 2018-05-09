عضو بـ"الحزب الجمهوري": مدير المخابرات الأمريكية اتهم ترامب بالغباء لهذا السبب



وأضاف "كريم" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، أن "ترامب قام بذلك إرضاءً للوبي اليهودي، وكان من المفترض على الولايات المتحدة أن تلتزم باتفاقياتها".



ولفت عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى دفع إيران لتخصيب النووي، وفي النهاية سيتم التحاور معهم، مضيفا أن "مدير المخابرات المركزية الأمريكية يتهم ترامب بالغباء بسب القرار".

قال هاشم كريم عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، هو قرار خاطئ سياسيا وعسكريا واقتصاديا.