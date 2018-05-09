لبلبة: هذا سر موافقتي على تقديم "الشارع اللى ورانا"





قالت الفنانة لبلبلة، إنه حينما عرض عليها مسلسل "الشارع اللى ورانا"، كانت متعجبة كثيرًا من السيناريو حتى أنها عندما وصلت فى قرائتها للحلقة السابعة وتوقفت عند جملة "لما اللى بنحبهم يتخطفوا ويفارقونا بيبقى نتمنى لحظة يرجعوا ونقولهم بنحبكم".





وأضافت خلال لقائها فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC قائلة: "لما قرأت هذة الجملة قولت العمل ده مش ممكن أرفضه هقدمه، لكن الشىء الوحيد اللي قلقني به انه عمل خالى من الضحك وفى نفس الوقت هو مسلسل يدخل كل البيوت وليس فيلم سينمائى، والجمهور ينتظر عمل به ضحك، بالاضافة أن دورى فى بعض الأوقات كان به شر".