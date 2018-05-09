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مفاجأة.. تعرف على حكم نهائي كاس مصر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:07 ص
مفاجأة.. تعرف على حكم نهائي كاس مصر
الزمالك وسموحة
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن اسناد رئيس لجنة الحكام الرئيسة بقيادة عصام عبد الفتاح مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وسموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، للحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن ترشيح الحكم إبراهيم نور الدين لنهائي الكأس، جاء بناء على توصية عصام عبد الفتاح للجبلاية.

 

وكان الزمالك تأهل لنهائي المسابقة بعد الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في حين عبر سموحة إلى النهائي بعد التغلب على الأسيوطي بركلات الجزاء.

المزيد عن: كأس مصر سموحة الفوز على الإسماعيلي الزمالك الأخبار الرياضية إسلام الشاطر أخبار الرياضة إبراهيم نور الدين
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