عاجل.. وكيله: عماد متعب مستاء من مصر المقاصة ويطالب بالاعتذار

علق نادر شوقي وكيل عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر، على الأنباء المتداولة بشأن توقيعه لمصر المقاصة.

وقال شوقي في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "فوجئت بأحد المواقع نشرت خبرا عن توقيع عماد متعب لمصر المقاصة ولكن هذا لم يحدث ولم يتحدث معي أحد بشأن عماد متعب، واللاعب لم يوقع للنادي ومتعب مستاء بشأن هذا الحديث وأطالب مسئولي المقاصة بالاعتذار".

واختتم شوقي تصريحاته قائلاً: "عقد رمضان صبحي مع ستوك سيتي مستمر لأربع سنوات وسيحسم مصيره بعد كأس العالم".