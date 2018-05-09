وكيلهما: صبحي يحسم مصيره بعد المونديال.. وهذه حقيقة تعاقد المقاصة مع متعب

نفى نادر شوقي وكيل عماد متعب ورمضان صبحي، توقيع الأول لمصر المقاصة، كما أكد أن رمضان صبحي سيحسم مصيره مع ستوك سيتي بعد كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

وقال شوقي في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "فوجئت بأحد المواقع نشرت خبرا عن توقيع عماد متعب لمصر المقاصة ولكن هذا لم يحدث ولم يتحدث معي أحد بشأن عماد متعب، واللاعب لم يوقع للنادي ومتعب مستاء بشأن هذا الحديث وأطالب مسئولي المقاصة بالاعتذار".

واختتم شوقي تصريحاته قائلاً: "عقد رمضان صبحي مع ستوك سيتي مستمر لأربع سنوات وسيحسم مصيره بعد كأس العالم".