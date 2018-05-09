لبلبة: "تمنيت وجود أمي وعاطف الطيب لمشاهدة نجاحي"









وتابعت: "كان دايمًا بيدعمني لكن القدر فرقنا ولو موجود كان هيفرح بنجاحي".









عبرت الفنانة لبلبلة، عن سعادتها بنجاح مسلسل "الشارع اللى ورانا"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون والدتها على قيد الحياة حتى ترى نجاح هذا العمل، كما كانت تتمنى كذللك وجود المخرج عاطف الطيب لنفس السبب.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC قائلة: "أستاذ عاطف دايمًا يقولي يا "نونيا" هتعملى اية بعد الفيلم ده، ممكن أجهز لك حاجة مختلفة".