ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لبلبة: "تمنيت وجود أمي وعاطف الطيب لمشاهدة نجاحي"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:15 ص
لبلبة: تمنيت وجود أمي وعاطف الطيب لمشاهدة نجاحي
طباعة
مريم الشريف
 

عبرت الفنانة لبلبلة، عن سعادتها بنجاح مسلسل "الشارع اللى ورانا"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون والدتها على قيد الحياة حتى ترى نجاح هذا العمل، كما كانت تتمنى كذللك وجود المخرج عاطف الطيب لنفس السبب.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC قائلة: "أستاذ عاطف دايمًا يقولي يا "نونيا" هتعملى اية بعد الفيلم ده، ممكن أجهز لك حاجة مختلفة".

وتابعت: "كان دايمًا بيدعمني لكن القدر فرقنا ولو موجود كان هيفرح بنجاحي".


المزيد عن: هنا العاصمة نجوم الفن مشاهير مزيكا لبلبة فن سينما دراما الفجر الفني الطيب اخبار الفن اليوم اخبار الفن أخبار الفنانين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
الجزائر - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 2:30:08 AM