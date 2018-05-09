"فلوكس" لوزير القوى العاملة: "إحنا من غير العمالة المؤقتة مش هيبقى لينا بيوت" (فيديو)

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أننا الجهة الوحيدة المهتمة بالعمالة الغير منتظمة قبل تعليمات السيد رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتلك الفئة من العمال وعمل جدول بحصر اعدادهم، وتوفير الاهتمام والرعاية لهم وعمل تأمينات صحية.





وأضاف "سعفان" خلال جولته صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، لإجراء الكشوفات الطبية علي العمالة الغير منتظمة وتوفير لهم العلاج بالمجان، أن مشاركة الفنانين ولاعب المنتخب الوطني أعطى دعم كبير للعمالة غير المنتظمة بالمشروع ودليل ان الدولة تدعمهم بكامل مؤسستهم، بالإضافة إلي تقديم خدمات طبية لتلك العمالة.

ومن جانبه رد الفنان أحمد فلوكس علي كلمة "سعفان"، "أننا بدون تلك العمالة لن يكون لنا حياة، أو بيت، فوجودهم والأعمال التي يعملون بها تمس حياتنا بشكل مباشر، ولها ضرورة كبيرة".





وجائت تلك القافلة استكمالًا لإطلاق مبادرة "عنيك في عنينا" من ضمن بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، التي يرعاها مجلس الوزراء، لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، بينما شارك اللاعب الدولي أحمد حسن والفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة في تلك القافلة سفراء عن المؤسسة.



