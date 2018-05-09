رسميا.. عبد الظاهر خارج صفوف المقاصة الموسم المقبل

حصل أحمد عبدالظاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على الضوء الأخضر من إدارة ناديه للرحيل عن صفوف الفريق خلال نهاية الموسم الجاري.

وقرر مجلس إدارة الفريق الفيومي برئاسة محمد عبدالسلام، عدم التجديد للاعب الأهلي السابق، بناءًا على قرار من طلعت يوسف المدير الفني للفريق، بعد عدم اقتناعه بإمكانيات عبد الظاهر، خلال فترة تواجده على رأس القيادة الفنية.

ويمتلك عبدالظاهر، عددًا من العروض المحلية العديدة، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا، وبعد أبرز الأندية الراغبة في التعاقد معه هي أندية الجونة، العائد مجددًا إلى الدوري العام، وفريقي الداخلية، وبتروجت.