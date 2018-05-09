عامر: ميمي عبد الرازق سيقود سموحة أمام الزمالك في نهائي الكأس

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن مدرب الفريق في لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 15 مايو الجاري.

وقال "عامر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "ميمي عبد الرازق سيقود سموحة في نهائي كأس مصر أمام الزمالك".

وأضاف: " أشكر ميمي عبد الرازق على مجهوده مع سموحة وأتمنى له التوفيق في المباراة النهائية للكأس، وأؤكد أنه لم يتعرض للظلم في النادي كما صرح في وقت سابق وحصل على فرصته كاملة عندما تولى قيادة الفريق في فترة ماضية".

وأتم: "بعد إنتهاء مهمة ميمي عبد الرازق مع سموحة في الكأس سوف يعود لمنصبه كرئيس لقطاع الناشئين بالنادي".