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درة: تجربة وفاة والدي أفادتني في شخصيتي بـ"الشارع اللي ورانا"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:49 ص
درة: تجربة وفاة والدي أفادتني في شخصيتي بـالشارع اللي ورانا
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مريم الشريف
 

أكدت الفنانة التونسية درة، أنها كانت تتمنى أن يكون والدها على قيد الحياة كى يرى نجاحها فى مسلسل "الشارع اللى ورانا"، ومدى الارتباط الوثيق بين الفتاة ووالدها والذي ظهر في العمل.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC قائلة: "تجربتي فى الحياة بوفاة والدي أفادتني في تقديم شخصيتي في المسلسل، لكن فى نفس الوقت كنت اتمنى وجوده"، مؤكدة: "كان هيبقى فخور بهذا العمل كونه كان ناقدًا جيدًا لأعمالي".

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