ياسمين الخيام: هذا سبب عدم إذاعه تتر "على هامش السيرة" في الخليج
الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:35 ص
مريم الشريف
قالت الفنانة ياسمين الخيام، إن الدكتور جمال سلامة هو من قام بتلحين تتر مسلسل "على هامش السيرة"، وقدمه بطريقة أكثر من رائعة حيث قام بادخال الكورال في الموسيقى، إلا أن بعض دول الخليج رفضت عرضه.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة CBC قائلة: "بعض هذه الدول قالت إزاي مطربة تقول حبيبي يا محمد، في كلمات الأغنية"، لافتة الانتباه إلى أن هذا كان سبب الرفض".
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