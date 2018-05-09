أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 8/5/2018: أوغندا وسد النهضة وخطة "التموين" في رمضان
الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:51 ص
أمنية فوزي - رقية جمال - ندى محمد - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"مميش": حجم التجارة المارة من قناة السويس 11% من تجارة العالم
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن التجارة التي تمر من قناة السويس تمثل حوالي 11% من حجم التجارة العالمية وهذا المعدل يزيد مع مرور الوقت لكون التجارة العالمية بدأت تأخذ منحنى من الشرق للغرب بدلا من الشمال للجنوب.
تعرف على خطة وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان (فيديو)
أكد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تجهز منذ فترة كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وقامت بتفادي المشكلات التي وقعت الأعوام الماضية خلال العام الحالي، مشيرًا إلى افتتاح معرض "أهلا رمضان" مساء غد الأربعاء، فيما افتتحت جميع فروعه بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي.
مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن مذبحة "فيلا الرحاب" (فيديو)
أكد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه منذ حدوث واقعة أسرة الرحاب، قال إنها حادث جنائي وليس انتحار.
"بكري" عن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام: قضية أمن قومي (فيديو)
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام يهدف للحفاظ على الأمن القومي.
مصطفى ثابت: نعتذر إذا وقعنا في خطأ مهني.. وهذه الثقافة من شيم الكرام
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إن ثقافة الاعتذار، حال الوقوع في خطأ مهني، واجب وأمر مقبول جدًا ومن شيم الكرام.
بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.. "أديب": "وارد نصحى الصبح نلاقي حرب"
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك ردود فعل قوية على القرار الأمريكي بشأن انسحابها من الاتفاق النووي، معقبا: "وارد نصحى الصبح نلاقي حرب".
مكرم محمد: مصر سترسل قواتها إلى سوريا في هذه الحالة
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لن ترسل قواتها إلى سوريا إلا تحت مظلة دولية من الأمم المتحدة.
"فهمى": جميع السلع الغذائية متوفرة بخصومات تصل إلى 15% في المجمعات
أكد الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن جميع السلع الغذائية متوفرة بأسعار منخفضة بنسبة 15% في المجمعات الاستهلاكية مقارنة بالسوق المحلي.
أستاذ مناهج: التعليم لم يشهد طفرة حقيقية إلا في عهد السيسي
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم في مصر لم يشهد نقلة نوعية إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أستاذ علوم سياسية: من المتوقع استهداف إسرائيل لـ7 نقاط عسكرية إيرانية في سوريا
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إنه كان متوقعًا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، متوقعا أن تستهدف إسرائيل 7 نقاط عسكرية إيرانية في سوريا.
"الرئاسة" عن توسط أوغندا لحل أزمة سد النهضة: "نتفاءل خير إن شاء الله"
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القيادة السياسية تتفهم بشكل جيد موقف مصر في ملف سد النهضة، وتحدث الرئيس الأوغندي بأنه سيستقبل الرئيس الأثيوبي خلال هذا الشهر للحديث معه في هذه القضية، معقبًا: "نتفاءل خير إن شاء الله".
طالبة تروي تفاصيل التحرش بها والاعتداء عليها داخل جامعة حلوان (فيديو)
روت الطالبة أمنية خليل، تفاصيل تعرضها للضرب من قبل أحد الطلاب داخل جامعة حلوان، قائلة: كنت داخل الحرم الجامعي وفوجئت بأحد الطلاب لم أكن أعرفه يوجه لي كلمات "قبيحة" وغير أخلاقية بدون سبب.
تامر أمين لمحبي محمد صلاح: "خفوا شوية" (فيديو)
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة لمحبي محمد صلاح قائلًا: "أرجوكم خفوا شوية على صلاح"، متابعًا: "قعدوا ينبروا على الأهلي وإنه مبينغلبش إلى أن وصل إلى أسوأ حالته".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"مميش": حجم التجارة المارة من قناة السويس 11% من تجارة العالم
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن التجارة التي تمر من قناة السويس تمثل حوالي 11% من حجم التجارة العالمية وهذا المعدل يزيد مع مرور الوقت لكون التجارة العالمية بدأت تأخذ منحنى من الشرق للغرب بدلا من الشمال للجنوب.
تعرف على خطة وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان (فيديو)
أكد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تجهز منذ فترة كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وقامت بتفادي المشكلات التي وقعت الأعوام الماضية خلال العام الحالي، مشيرًا إلى افتتاح معرض "أهلا رمضان" مساء غد الأربعاء، فيما افتتحت جميع فروعه بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي.
مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن مذبحة "فيلا الرحاب" (فيديو)
أكد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه منذ حدوث واقعة أسرة الرحاب، قال إنها حادث جنائي وليس انتحار.
"بكري" عن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام: قضية أمن قومي (فيديو)
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام يهدف للحفاظ على الأمن القومي.
مصطفى ثابت: نعتذر إذا وقعنا في خطأ مهني.. وهذه الثقافة من شيم الكرام
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إن ثقافة الاعتذار، حال الوقوع في خطأ مهني، واجب وأمر مقبول جدًا ومن شيم الكرام.
بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.. "أديب": "وارد نصحى الصبح نلاقي حرب"
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك ردود فعل قوية على القرار الأمريكي بشأن انسحابها من الاتفاق النووي، معقبا: "وارد نصحى الصبح نلاقي حرب".
مكرم محمد: مصر سترسل قواتها إلى سوريا في هذه الحالة
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لن ترسل قواتها إلى سوريا إلا تحت مظلة دولية من الأمم المتحدة.
"فهمى": جميع السلع الغذائية متوفرة بخصومات تصل إلى 15% في المجمعات
أكد الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن جميع السلع الغذائية متوفرة بأسعار منخفضة بنسبة 15% في المجمعات الاستهلاكية مقارنة بالسوق المحلي.
أستاذ مناهج: التعليم لم يشهد طفرة حقيقية إلا في عهد السيسي
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم في مصر لم يشهد نقلة نوعية إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أستاذ علوم سياسية: من المتوقع استهداف إسرائيل لـ7 نقاط عسكرية إيرانية في سوريا
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إنه كان متوقعًا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، متوقعا أن تستهدف إسرائيل 7 نقاط عسكرية إيرانية في سوريا.
"الرئاسة" عن توسط أوغندا لحل أزمة سد النهضة: "نتفاءل خير إن شاء الله"
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القيادة السياسية تتفهم بشكل جيد موقف مصر في ملف سد النهضة، وتحدث الرئيس الأوغندي بأنه سيستقبل الرئيس الأثيوبي خلال هذا الشهر للحديث معه في هذه القضية، معقبًا: "نتفاءل خير إن شاء الله".
طالبة تروي تفاصيل التحرش بها والاعتداء عليها داخل جامعة حلوان (فيديو)
روت الطالبة أمنية خليل، تفاصيل تعرضها للضرب من قبل أحد الطلاب داخل جامعة حلوان، قائلة: كنت داخل الحرم الجامعي وفوجئت بأحد الطلاب لم أكن أعرفه يوجه لي كلمات "قبيحة" وغير أخلاقية بدون سبب.
تامر أمين لمحبي محمد صلاح: "خفوا شوية" (فيديو)
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة لمحبي محمد صلاح قائلًا: "أرجوكم خفوا شوية على صلاح"، متابعًا: "قعدوا ينبروا على الأهلي وإنه مبينغلبش إلى أن وصل إلى أسوأ حالته".
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