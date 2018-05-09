رئيس سموحة يوافق على إدارة حكم مصري لنهائي كأس مصر

وافق فرج عامر رئيس سموحة، على إدارة حكم مصري لمباراة فريقه في نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "علي ماهر حصل على مقدم تعاقده مع سموحة قبل تولي قيادة الفريق بشهرين".

وأضاف: "جرت العادة بأن يستفيد الأسيوطي من أخطاء التحكيم بالإضافة لحصوله على ركلات جزاء، كما أننا نستحق ركلة جزاء أمام الأسيوطي لذلك نطالب بطاقم حكام أجانب لإدارة نهائي الكأس أمام الزمالك وسنخاطب اتحاد الكرة غدًا".

وتابع :"أثق في التحكيم المصري والارتفاع بالكفاءة يؤدي لتفادي الخطأ".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"ليس لدي مشكلة في أن يدير حكم مصري المباراة النهائية ولكن بشرط أن يرفع عصام عبد الفتاح الظلم عنا ويجلب لنا حقنا في الظلم الذي وقع علينا".