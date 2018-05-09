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مصطفى ثابت: المؤسسات الصحفية تجد صعوبة في التمويل لتقديم إعلام هادف

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:39 ص
مصطفى ثابت: المؤسسات الصحفية تجد صعوبة في التمويل لتقديم إعلام هادف
الدكتور مصطفى ثابت
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إنه يوجد صعوبة في التأكد من مصداقية الخبر قبل نشره، موضحًا أن كم ضخ الأخبار يتراوح من ألف إلى 5 آلاف خبر يوميًا، وأن الخبر يمر بالعديد من المراحل قبل نشره، وعملية المراجعة تتم على قدر المستطاع.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الثلاثاء، أن بوابة "الفجر" تحاول المنافسة في السوق الصعب، لافتًا إلى أن المؤسسات الصحفية تجد صعوبة في التمويل لتقديم إعلام هادف محترم.

وأكد أنه يتم محاسبة المؤسسة الصحفية على المعلومات التي تنشرها، ساخرًا: "نحن مطاردون من الدولة ومن الشعب"، موضحًا أن الإعلام مرآة المجتمع.
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