تامر عبدالمنعم: "ترامب مولع الدنيا وبيدعي السلام"



وسخر "عبدالمنعم"، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء، من مواقف ترامب، قائلًا: "لأ بيحب السلام أوي".



وأضاف أن ترامب ادعى أن البنود الخاصة بالتفتيش في الاتفاق النووي الإيراني بها الكثير من الخلل والصفقة لم تعمل أي شيء لكبح إيران.



عقب الإعلامي تامر عبد المنعم على انسحاب ترامب من اتفاقية النووي الإيراني، قائلا: "ترامب مولع الدنيا بنقل السفارة الأمريكية للقدس وبيدعي السلام".