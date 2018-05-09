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تامر عبدالمنعم: "ترامب مولع الدنيا وبيدعي السلام"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:11 ص
تامر عبدالمنعم: ترامب مولع الدنيا وبيدعي السلام
الإعلامي تامر عبدالمنعم
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جهاد جمال
 
عقب الإعلامي تامر عبد المنعم على انسحاب ترامب من اتفاقية النووي الإيراني، قائلا: "ترامب مولع الدنيا بنقل السفارة الأمريكية للقدس وبيدعي السلام".

وسخر "عبدالمنعم"، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء، من مواقف ترامب، قائلًا: "لأ بيحب السلام أوي". 

وأضاف أن ترامب ادعى أن البنود الخاصة بالتفتيش في الاتفاق النووي الإيراني بها الكثير من الخلل والصفقة لم تعمل أي شيء لكبح إيران.
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