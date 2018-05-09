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مصطفى ثابت: معظم القوانين الخاصة بالوسائل الإلكترونية "لا تنفذ"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:59 ص
مصطفى ثابت: معظم القوانين الخاصة بالوسائل الإلكترونية لا تنفذ
الدكتور مصطفى ثابت
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إنه يجب أن تكون جميع القوانين رادعة، لافتًا إلى أن معظم القوانين في مصر ليس بها آليات تنفيذ، ما يجعل الأمور مطاطية، مثل قانون الانتخابات "حبر على ورق"، وهكذا معظم القوانين الخاصة بالوسائل الإلكترونية الحديثة.

وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الثلاثاء، إلى أنه توجد مدخلات عديدة على الإعلام مثل "السوشيال ميديا"، موضحًا أن قوة السوشيال ميديا زادت بشدة.

واستطرد: "يجب علينا أن نواكب العصر، وأن نكون ترسًا من تروس عجلة التقدم، وأن نحاول معالجة الأمور بدلًا من الردع".
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