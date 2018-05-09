رئيس سموحة: أي لاعب للأهلي أو الزمالك بـ30 مليون جنيه

وجه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، صدمة قوية لناديي الأهلي والزمالك بشأن قيمة لاعبي الفريق السكندري الذي يرغب "القطبين" في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهم الثلاثي ياسر إبراهيم وعبد الله بكري ومحمود عزت.

وقال "فرج عامر" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " سموحة يضم أفضل لاعبين في مصر، وجميعًا يستحقون التواجد في المنتخب الوطني".

وأضاف: " أتهم بالمغالاة في أسعار اللاعبين رغم انتقال ناشئ من نادي لنادي أخر في الدوري بـ48 مليون".

وتابع: " 30 مليون جنيه سعر أي لاعب يرغب الأهلي أو الزمالك في ضمه من سموحة.. وهذا ليس مبلغ كبير مقارنة بما دفعه الاهلي للحصول على خدمات صلاح محسن، أو ما يطلبه إنبي حاليًا للتفريط في محمد مجدي أفشة رغم أنهما ناشئان".

وأردف: "لا أرغب في التفريط في الثلاثي عبد الله بكري ومحمود عزت وياسر إبراهيم، ولكن لا يمكن أن أقف ضد مصلحة أو مستقبل أي لاعب مهما حدث".

وأتم: " واثق من انضمام اللاعبين الثلاث للمنتخب الوطني حال انضمامهما للأهلي أو الزمالك".

ومن ناحية أخرى قال "عامر": "أحد لاعبي سموحة وقع لنادي آخر رغم إمتداد عقده معنا لـ 4 مواسم ونصف وذلك لا يصح أبدًا وقد يعرض الفريق الآخر للعقوبات حال تصعيد الأمر".